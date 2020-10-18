Про це повідомляє поліція Одеської області.
Правоохоронці заявили, що журналіст отримав травми у вигляді забоїв м’яких тканин і струсу мозку.
Постраждалого госпіталізували, йому надано медичну допомогу.
Зловмисники напали на головного редактора видання “Альтернатива” Романа Варшанідзе, про що він сам розповів на своїй сторінці у Facebook. Він підозрює, що напад могли скоїти представники однієї з політичних партій.
Відомості про напад правоохоронці занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, подію кваліфікували як погрозу або насильство щодо журналіста.
Зараз поліція встановлює та розшукує нападників. Слідство у справі триває.
- У середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії “УДАР”. Молодого хлопця негайно ушпиталили.