У суботу, 17 жовтня, у селищі Великодолинське (Одеська область) троє невідомих побили головного редактора місцевої газети. Напад стався під час зйомок репортажу.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці заявили, що журналіст отримав травми у вигляді забоїв м’яких тканин і струсу мозку.

Постраждалого госпіталізували, йому надано медичну допомогу.

Зловмисники напали на головного редактора видання “Альтернатива” Романа Варшанідзе, про що він сам розповів на своїй сторінці у Facebook. Він підозрює, що напад могли скоїти представники однієї з політичних партій.

Відомості про напад правоохоронці занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, подію кваліфікували як погрозу або насильство щодо журналіста.

Зараз поліція встановлює та розшукує нападників. Слідство у справі триває.