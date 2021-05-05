У селі Ревове Ширяївського району Одеської області під час руху загорівся рейсовий автобус "Одеса - Київ" з пасажирами.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

Повідомлення про займання автобуса на 361 км автошляху Київ-Одеса надійшло о 14:06.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум’ям маршрутного автобусу Одеса – Київ. Пасажири у кількості 60 осіб вийшли з автобусу самостійно. Загиблих та постраждалих немає”, – сказано в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Пожежа була локалізована о 15:11 та о 15:41 ліквідована на площі 20 кв. м.