Про це проінформували у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
“Сьогодні, в Одеський області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово втратила свідомість жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Товариши по службі одразу викликали швидку медичну допомогу та повідомили медичній службі військової частини. Після прибуття на місце події військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які на жаль не мали успіху”, — йдеться в повідомленні.
Командування також додатково інформує, що найближчим часом загибла мала бути залучена до службово-бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних Сил. У зв’язку з цим 21 березня вона отримала щеплення проти коронавірусу.
“Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу — вона страждала на гіпертонічну хворобу. Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково”, — зазначили у Командуванні.
Військові закликають не робити передчасних висновків про причини загибелі військової.
- Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Єдиним доступним препаратом в країні досі є Covishield, який випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Медикам та військовим роблять щеплення в першу чергу.
- Вакцина від AstraZeneca у лютому була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.