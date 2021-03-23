В Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. Два дні тому вона була вакцинована проти COVID-19.

Про це проінформували у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Сьогодні, в Одеський області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово втратила свідомість жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Товариши по службі одразу викликали швидку медичну допомогу та повідомили медичній службі військової частини. Після прибуття на місце події військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які на жаль не мали успіху”, — йдеться в повідомленні.

Командування також додатково інформує, що найближчим часом загибла мала бути залучена до службово-бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних Сил. У зв’язку з цим 21 березня вона отримала щеплення проти коронавірусу.

“Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу — вона страждала на гіпертонічну хворобу. Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково”, — зазначили у Командуванні.

Військові закликають не робити передчасних висновків про причини загибелі військової.