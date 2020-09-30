Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
У школі слідчі продовжують опитувати учнів і вчителів, а потерпілий школяр знаходиться в лікарні. На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили до лікарні. Лікарі кажуть, що загрози для життя 15-річного потерпілого немає.
Тим часом поліція збирається розслідувати інцидент як доведення до самогубства (ч.3 ст. 120 Кримінального кодексу).
- Одеський блогер Стас Домбровський порізав собі горло ножем у залі суду. Це сталося після того, як суддя оголосив про рішення взяти його під варту.