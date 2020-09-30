У місті Кілія Одеської області в ліцеї № 3 старшокласник вчинив спробу суїциду в шкільному коридорі через неприязне ставлення з боку педагога.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

У школі слідчі продовжують опитувати учнів і вчителів, а потерпілий школяр знаходиться в лікарні. На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили до лікарні. Лікарі кажуть, що загрози для життя 15-річного потерпілого немає.

Тим часом поліція збирається розслідувати інцидент як доведення до самогубства (ч.3 ст. 120 Кримінального кодексу).