Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.
Наркотик розфасували в 47 брикетів і сховали в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору.
“Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату”, – йдеться в повідомленні.
Фото: ДПСУ
У ДПСУ розповіли, що приблизна вартість вилученої посилки вагою 56,4 кг на чорному ринку може сягати більше ніж 200 млн грн.
Прикордонники опублікували відео затримання контейнера.
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