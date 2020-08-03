Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

Наркотик розфасували в 47 брикетів і сховали в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору.

“Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

У ДПСУ розповіли, що приблизна вартість вилученої посилки вагою 56,4 кг на чорному ринку може сягати більше ніж 200 млн грн.

Прикордонники опублікували відео затримання контейнера.