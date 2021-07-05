Про це повідомили у Національного природному парку “Тузлівські лимани”.

Скульптуру бабака у виконанні молодого скульптора Тараса Шевченка встановили в рекреаційному пункті “Тузлівська Амазонія”.

Тепер бабак, якого в парку називають “хранителем кордону”, прикрашає берег лиману Шагани.

“Мета створення та встановлення даної скульптури — привернути увагу до збереження зникаючих видів та важливості гармонійних стосунків людини з природою, зокрема, дотримання принципів сталого природокористування”, — зазначили в “Тузлівських лиманах”.

Нагадаємо, в березні 2021 року бабак степовий був внесений до “Червоної книги України” вид, який зникає.