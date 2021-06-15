Про це передає пресслужба ДСНС.

“В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка тривають роботи щодо вилучення вибухонебезпечних предметів із затонулого морського судна під час Другої світової війни”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за період з 7 червня водолазами-саперами ДСНС обстежено 18 тис. кв. м дна, вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5 700 одиниць підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС

“Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів з метою гарантування безпеки громадян у місцях курортного відпочинку”, – йдеться в повідомленні.

До проведення спеціальних робіт залучено 8 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.