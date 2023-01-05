В Одеській області виявили масштабну схему поборів. Вона стосувалася того, що інспектори вимагали з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

Про це повідомило ДБР і прокуратура Одещини.

За даними ДБР, митники стягували кошти з усіх, хто перевозив товари через кордон. У результаті обшуків адмінбудівлі митного поста інформацію підтвердили. Співробітники виявили схованки грошей, зокрема під плінтусами, у комп’ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті.

Зазначено, що інспектори лише за декілька годин зміни встигли “заробити” понад 65 тисяч гривень.

Під час затримання інспектора митниці викрили на вимаганні “плати” за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів. Митник стягував кошти за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів. Попри те, що на сьогодні діють пільгові умови для їх розмитнення. Свої “послуги” він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

За короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше працівники ДБР знайшли прихований товар на Одеській митниці вартістю понад 1,5 млрд гривень. Серед цього гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, зокрема брендового, будівельні матеріали та устаткування.