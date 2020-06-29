В Одеській області в період з 19 по 25 червня провели стан води на пляжах. На п'яти одеських пляжах санітарно-мікробіологічні показники не відповідають нормам.

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

Так, на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам 13 проб.

Вода не відповідала показникам на таких пляжах Одеси: 13 станція В. Фонтану, 16 станція В. Фонтану, 10 станція В. Фонтану, “Аркадія”, “Дельфін”.

Були досліджені води річки Дунай біля міста Вилкове (Кілійський район). Там взяли дві проби на санітарно-мікробіологічні показники і три проби на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідали нормативним вимогам.

Води річки Барабойка, Овідіопольський район; Хаджибейського лиману, Біляївський район; Дністровського лиману, Білгород-Дністровський район, досліджували на санітарно-мікробіологічні показники – все відповідали гігієнічним вимогам. При цьому санітарно-хімічними показниками не відповідали все – Дністровський лиман, Хаджибейський лиман, річка Барабойка в Овідіопольському районі.