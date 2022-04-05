Мер оточеного російськими окупантами Маріуполя Вадим Бойченко заявив про складну ситуацію у місті. За його словами, наразі військова сила противника значно переважає кількість українських захисників. Зокрема, на одного українського військового випадає 10-15 російських.

Про це Вадим Бойченко розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Як повідомив Бойченко, Маріуполь залишається у блокаді. Ситуація у місті – надскладна, і наразі Маріуполь на 50% контролюють українські військові, і на 50% – російські загарбники.

“Маємо розуміти, що російських військових, які наступають на Маріуполь, дуже багато. Вони кількісно переважають тих хлопців, які сьогодні захищають Маріуполь. На одного нашого бійця – 10 або ж 15 військових противника”, – зауважив міський голова Маріуполя.

Він додав, що окупанти зі всіх напрямків – з моря, повітря, землі – метр за метром знищують Маріуполь. Як сказав Бойченко, загарбники “випалюють Маріуполь вщент, залишаючи лише попіл”.

Щоденно окупанти знищують по 15 метрів Маріуполя, додав мер, наголосивши, що українським захисникам надзвичайно важко, проте вони тримаються.

“Влада перебуває на постійному зв’язку з українськими військовими, які тримають місто, а президент робить все можливе і неможливе, щоб вони трималися”, – додав Вадим Бойченко.

За словами мера, у нього є відчуття, ніби дві доби тому українські захисники отримали додаткові ресурси для оборони Маріуполя.