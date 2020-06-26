Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу.
“Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку “Троєщина”. Там підтвердили захворювання у п’яти працівників”, – повідомив Кличко.
За його словами, Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.
- В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.
- У Києві дозволили відновити роботу ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.
- У київському ресторані Queen, незважаючи на карантин, збираються люди і проходять заходи. Також порушення карантинних вимог фіксували в нічних клубах столиці та Одеси.
- Кличко розповів, за якої умови у Києві посилять карантин.
- У Києві дитячі табори та оздоровчі заклади до кінця карантину не працюватимуть.