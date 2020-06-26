У Києві спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина".

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

“Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку “Троєщина”. Там підтвердили захворювання у п’яти працівників”, – повідомив Кличко.

За його словами, Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.