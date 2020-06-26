Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

“Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку “Троєщина”. Там підтвердили захворювання у п’яти працівників”, – повідомив Кличко.

За його словами, Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.