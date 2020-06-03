На заводі точної механіки (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область), який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", зафіксували спалах коронавірусу СOVID-19.

Про це в Facebook повідомив мер міста Михайло Сімашкевич.

За добу на заводі зафіксували сім нових випадків COVID-19.

“Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки”, – написав Сімашкевич.

До цього на заводі тест на наявність коронавірусної інфекції зробили 154 працівникам. З них 30 осіб виявилося інфікованими.

В цілому, з початку епідемії, в місті захворіли коронавірусом 99 осіб, виписано – 25, на амбулаторному лікуванні – 47, госпіталізовано – 27.