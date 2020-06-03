Про це в Facebook повідомив мер міста Михайло Сімашкевич.
За добу на заводі зафіксували сім нових випадків COVID-19.
“Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки”, – написав Сімашкевич.
До цього на заводі тест на наявність коронавірусної інфекції зробили 154 працівникам. З них 30 осіб виявилося інфікованими.
В цілому, з початку епідемії, в місті захворіли коронавірусом 99 осіб, виписано – 25, на амбулаторному лікуванні – 47, госпіталізовано – 27.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.