Протягом останнього місяця на військовому аеродромі Зябрівка (Гомель, Білорусь) з'явились піщані насипи, а за останні дні побільшало російської військової техніки та армійців.

Про це повідомили у білоруській службі Радіо Свобода.

Журналісти стежили за ситуацією на аеродромі за допомогою фото з супутника. У такий спосіб з’ясувалось, що російська військова техніка та жива сила почали прибувати на аеродром півтора тижня тому.

“Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. На Зябрівку доступ, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей”, – розповіло джерело з Гомельського району.

Таким був військовий аеродром у Зябрівці 24 серпня 2022 року.

А це – фото аеродрому 16 жовтня 2022 року.

Як помітно на фото, у північній частині аеродрому з’явились піщані насипи. Зазначається, що пісок привозять не ззовні, а безпосередньо з кар’єрів на аеродромі.

Подібні насипи у вигляді курганів можна побачити, до прикладу, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Білоруської АЕС в Островці. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

На супутниковому фото помітно, що на території аеродрому в Зябрівці збільшилася й кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. На фото, зробленому 16 жовтня, також видно потяг, який привіз пальне.

Варто зауважити, що Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, та, попри це, надає свою територію та матеріально-технічну підтримку російському агресору.