Про це розповідають #Букви.
Так, у дописі про 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка замість портрета українського поета і художника опублікували зображення іншої людини.
Портрет невідомого дещо схожий на молодого Тараса, та все ж це робота самого Шевченка.
“Портрет невідомого” Тарас Шевченко виконав аквареллю на бристольському картоні у Санкт-Петербурзі. На звороті внизу олівцем напис: Рисунокъ Т. Шевченко.
Датується робота на підставі порівняння з акварельними портретами Шевченка 1837—1838 роками.
Картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.
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