Про це повідомляють #Букви.

Чарльз автоматично став новим королем Великої Британії після того, як його матір королева Єлизавета II померла. Це сталось 8 вересня. Королеві було 96 років, 70 з яких вона правила країною.

На сайті родини опубліковано звернення Чарльза щодо смерті королеви. Його підписали як “Заява короля після смерті королеви”.

У своїй заяві майбутній король наголосив, що смерть Її Величності королеви Єлизавети II “є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини”.

“Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та дуже улюбленої Матері. Я знаю, що її втрата глибоко відчує всю країну, Королівства та Співдружність, а також незліченну кількість людей у ​​всьому світі”, – заявив він.

Окрім заяви майбутнього короля на офіційному сайті королівської родини опублікували низку статей про життя Єлизавети II.

Також додано так звану “книгу співчуттів”, у якій кожен охочий може залишити своє повідомлення на підтримку королівської родини. Зазначається, що підбірка повідомлень буде передана членам королівської родини і згодом її можуть зберігати у Королівських архівах для нащадків.

Додамо, що після смерті королеви прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що майбутній король візьме ім’я Карл III.

За інформацією The Times, офіційне проголошення Чарльза королем Великої Британії Карлом III відбудеться вже у суботу, 10 вересня.

За традицією, це відбувається у палаці Сент-Джеймс у Лондоні, перед церемоніальним органом, відомим як Рада престолонаслідування. Він складається з членів Таємної ради – групи високопосадових депутатів парламенту – колишніх та чинних, перів, а також деяких високопосадових держслужбовців, верховних комісарів Співдружності Націй та лорд-мера Лондона.