6 грудня 2021 року Київський апеляційний суд визнав Олексія Святогора, якого звинувачували у поширенні закликів до жорстокого поводження з бездомними тваринами, невинуватим у скоєнні інкримінованих злочинів.

Про це повідомляють #Букви.

На засіданні судді відмовилися від фіксації вироку, оскільки до зали суду прибули лише журналісти. Як сам, уже виправданий, Олексій Святогор, так і прокурори проігнорували оголошення у справі вироку.

Слід зазначити, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі відсутні записи про вирок суду апеляційної інстанції, хоча вступна та резолютивна частини його були оголошені ще 29 листопада. Останні записи датовані квітнем-березнем цього року.

В електронній базі судової влади взагалі відсутні записи про розгляд справи Святогора в апеляційній інстанції. Останній запис свідчить про те, що справу передано до апеляції.