Про це повідомляють #Букви.
На засіданні судді відмовилися від фіксації вироку, оскільки до зали суду прибули лише журналісти. Як сам, уже виправданий, Олексій Святогор, так і прокурори проігнорували оголошення у справі вироку.
Слід зазначити, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі відсутні записи про вирок суду апеляційної інстанції, хоча вступна та резолютивна частини його були оголошені ще 29 листопада. Останні записи датовані квітнем-березнем цього року.
В електронній базі судової влади взагалі відсутні записи про розгляд справи Святогора в апеляційній інстанції. Останній запис свідчить про те, що справу передано до апеляції.
- Раніше, Київський апеляційний суд призначив на 26 листопада дебати в справі Олексія Святогора. Відповідно до статті 300 Кримінального кодексу України, йому загрожувало покарання на строк до 5 років позбавлення волі.
- 9 листопада 2021 року набули чинності зміни, прийняті Верховною Радою щодо захисту прав тварин і покарань за жорстоке поводження. Згідно зі змінами до закону, тепер заборонено знищувати з метою регулювання чисельності бездомних або диких тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин.