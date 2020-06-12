Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відзначається, що в окупованому Антрациті Луганської області з 5 червня тривають страйки на одній з шахт. При цьому десятки шахтарів відмовляються підніматися з шахти на поверхню до погашення боргів по заробітній платі.

В даний момент в шахті під землею залишаються близько 100 страйкуючих.

“За наявною інформацією, кілька активних прихильників страйкуючих були викрадені підконтрольними Росії бойовиками”, – сказано в повідомленні.

Також в міністерстві закликають міжнародні моніторингові місії звернути увагу на ситуацію, що склалася, яка несе небезпеку для життя людей.