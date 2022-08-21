В ніч на 21 серпня на околицях російської столиці вибухнув та згорів автомобіль, який належав одному з головних ідеологів "руского міра" та збройного вторгнення в Україну Олександру Дугіну. Внаслідок чого загинула його дочка Дар'я.

Про це повідомляє прокремлівська інформагенція ТАСС та московські видання “Коммерсант” й “Известия“.

Зазначається, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков’ї, внаслідок чого водійка загинула: “За даними деяких ЗМІ, внаслідок вибуху загинула дочка відомого громадського діяча Олександра Дугіна Дар’я”, — пише ТАСС.

Водночас “Известия” зазначили про загибель Дар’ї Дугіної як про факт, опублікувавши відео.

Про те, що внаслідок вибуху загинула донька, заявив ще один російський пропагандист Микола Старіков, головна редакторка Russia Today Маргарита Сімоньян, а також так званий ватажок “ДНР” Денис Пушилін: “Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку…В автомобілі”, — написав Пушилін.

Зауважимо, що батько й донька Дугіни того вечора разом перебували на фестивалі “Традиція” у підмосковній садибі-музеї Захарово. За словами близького до їхньої родини скрипаля Петра Лундстрема, який також підтримав війну проти України “Дугін мав їхати цією машиною, але сів до іншої”.

Першими про те, що вона, ймовірно загинула, близько 24:00 сповістили російські Telegram-канали Baza та 112. Вони опублікували відео з місця подій.

Довідка. 29-річна Дар’я Дугіна поширювала “філософські” ідеї батька й була його головною помічницею. Робила огляди для пропагандистського російського медіа “Федеральное агенство новостей” (ФАН) власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, телеканалу “Царград” православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших схожих ресурсів.

Вона також поширювала фейки про захисників України. Як і Олександр Дугін, вона стверджувала, що населення західної частини України це нібито не українці. Закликала до розправи над полоненими “азовцями”, перебувала під міжнародними санкціями та вважала сучасний Захід “фашистським” і “тоталітарним”. Про це свідчать публікації в її Telegram-каналі.