На Бахмутському напрямку українські захисники за допомогою двох дронів-камікадзе "Пегас" знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Град".

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтак, російські окупанти втратили РСЗВ “Град”. Це результат ефективної роботи спецпризначенців двома потужними безпілотниками-камікадзе “Пегас” від “Армії дронів”.

За словами очільника Мінцифри, обстрілявши позиції українських військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися, але це складно зробити, коли працюють безпілотники “Пегас”.

“Одна “пташка” влученням у ходову частину зупинила “Град”, інша — остаточно добила”, – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно також на Бахмутському напрямку українські захисники за допомогою дрона-камікадзе “Пегас” знищили російський безпілотник.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, UNITED24 та партнерами у межах проєкту “Армія дронів” укомплектували вісім нових ударних рот БпЛА: армійці отримали пікапи, ударні коптери та fpv-дрони.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, яка потребує ефективних дій. Тому створення ударних рот БпЛА – це безпрецедентний і своєчасний крок.

Додамо, що у січні цього року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БпЛА у складі Збройних сил України.

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що було відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.

Довідково. “Армія дронів” – проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої заплановано системну закупівлю дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців.

“Пегас” – це дрони-камікадзе, створені в співпраці з “Армією дронів”. Їх використовують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та СБУ.