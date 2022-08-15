Про це повідомляють росЗМІ.
Мовиться про Матіаса Густавссона зі Швеції, Векослава Пребіга з Хорватії, та Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хіла з Великої Британії.
Чотирьох іноземних громадян звинувачують у військових діях для насильницького захоплення влади, тоді як Ділана Хіла – у вербуванні найманців.
У росЗМІ наголосили, що першим трьом іноземцям зі списку загрожує страта.
У червні повідомлялося про засудження до страти в “ДНР” трьох іноземних громадян — двох британців та марокканця, які воювали на боці України.
Тоді речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував те, що у російському полоні знаходяться громадяни США, які воювали проти РФ у складі Збройних сил України. На його думку, вони є “найманцями” і не підпадають під Женевську конвенцію.
- Організація Об’єднаних Націй прокоментувала смертні вироки іноземцям, які було винесено в так званій “ДНР”. Організація вважає вироки незаконними та висловлює стурбованість їх винесенням.
- В інтерв’ю #Буквам побратим засудженого до страти британця Ейдена Асліна розповів про його військовий шлях та мотиви.
- У березні стало відомо, що за Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні близько 22 000 іноземців.