У так званій "ДНР" російські бойовики оголосили "обвинувачення у найманстві" п’ятьом іноземцям, котрі воювали проти РФ у складі Збройних Сил України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Мовиться про Матіаса Густавссона зі Швеції, Векослава Пребіга з Хорватії, та Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хіла з Великої Британії.

Чотирьох іноземних громадян звинувачують у військових діях для насильницького захоплення влади, тоді як Ділана Хіла – у вербуванні найманців.

У росЗМІ наголосили, що першим трьом іноземцям зі списку загрожує страта.

У червні повідомлялося про засудження до страти в “ДНР” трьох іноземних громадян — двох британців та марокканця, які воювали на боці України.

Тоді речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував те, що у російському полоні знаходяться громадяни США, які воювали проти РФ у складі Збройних сил України. На його думку, вони є “найманцями” і не підпадають під Женевську конвенцію.