Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

на Новопавлівському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. З них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.