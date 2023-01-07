На тимчасово окупованій території Луганської області українські партизани підірвали залізничну дорогу, завдяки якій росіяни перевозили військову техніку та викрадали українське зерно.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення “Луганськ — село Лантратівка”, — зазначив Гайдай.

За його словами, росіяни, ймовірно, використовують підірваний залізничний напрямок для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Водночас у зворотному напрямку ворог вивозить українське зерно до РФ.

Після інциденту окупаційна “адміністрація” пояснює затримку у русі пригородних поїздів по цьому маршруту нібито “плановими роботами”.

Зауважимо, що партизани відіграють важливу роль на окупованих територіях. Завдяки їхнім зібраним даним чи діям українські захисники можуть точніше атакувати ворога чи перекривати його шляхи постачання.

До прикладу, Херсонська група українських партизанів зробила шпигунство за росіянами частиною своєї повсякденної роботи. Вони стежили за дорогами в місто, дивилися трансляцію вуличних камер, встановлених на основних перехрестях, і їздили на велосипедах у поля, вдаючи, що пасуть худобу, одночасно спостерігаючи за російськими військами.