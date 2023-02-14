Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).
На тимчасово окупованих територіях Луганської області школярів примусово переводять на дистанційне навчання, аби звільнити місце у школах для військових з РФ.
Згідно з “офіційною” версією від окупантів школярів переводять аби уникнути поширення гострих респіраторних захворювань. Як зауважили в ЦНС, такі превентивні заходи раніше не відбувались. У той самий час, окупаційна “адміністрація” має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, яких й заселяють у школи.
Йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається.
Нагадаємо, що раніше у Генштабі зазначали, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Щобільше, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.
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