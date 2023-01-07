На території тимчасово окупованої Луганської області сталася пожежа на магістральному газопроводі.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram з посиланням на так званий “Луганськгаз”.

Спочатку повідомлялося, що займання сталося після вибуху. Внаслідок чого “близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу”.

Згодом у “Луганськгазі” повідомили, що пожежу ліквідували, а за даними окупантів, “без газу залишаються близько 13 тисяч абонентів”.

Зауважимо, що штаб-квартира підприємства знаходиться у зруйнованому та окупованому росіянами Сєвєродонецьку.

Раніше 7 листопада, окупанти обстріляли територію поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області, внаслідок чого пошкодили газогін високого тиску. Було пошкоджено розподільний газопровід “Луганськгазу” діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.