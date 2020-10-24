Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі.

“Давайте не забувати ще й про екологічну катастрофу та її небезпеки. Не лише через забруднення повітря, ґрунту внаслідок розривів боєприпасів або замінування. Є й інші – радіоактивні викиди. Мало хто знає, в 1979 році на території шахти “Юнком”, яка сьогодні знаходиться на тимчасово окупованому Донбасі, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. За нашою інформацією, два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачування води з цієї шахти, і наразі радіоактивна вода вже надходить в горизонти питної води“, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що також припинено відкачування води з десятків інших закритих шахт на окупованому Донбасі. А на об’єктах, які поки працюють, порушуються екологічні норми.

“Ще кілька місяців, і ми можемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу”, – застеріг Резніков, додавши, що катастрофа також загрожує південним районам Ростовської області РФ.

Віце-прем’єр поінформував, що на початку жовтня в режимі відеоконференції провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаелем Гроссі. Було озвучено запит України про вимогу провести експертизу і відправити моніторингову місію групи експертів від МАГАТЕ на Донбас.

“Звичайно, на сьогодні питання, чи пропустять російські проксі експертну групу на ці території, залишається поки питанням”, – заявив Резніков.

Він зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається і в незаконно анексованому Криму.

“Фахівці не виключають, що існує загроза радіаційного забруднення, як мінімум, акваторії Азовського моря. І наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму торкнуться не лише України, а й всього чорноморського регіону – Румунії, Болгарії, Грузії, Туреччини”, – розповів віце-прем’єр.

(На відео – з 5 год. 34 хв.)