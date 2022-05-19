Про це повідомила “Східна правозахисна група”.
На нововідкритих цвинтарях ховають лише тіла вбитих жителів ОРДЛО. Осіб, котрих примусово мобілізували з окупованої території України, заборонено ховати на загальних кладовищах.
Земельні ділянки для поховання примусово мобілізованих зафіксували в Антрациті, Лутугинському районі, Ровеньках та поблизу Єнакієвого. Російська сторона у такий спосіб намагається приховати від місцевого населення кількість жертв.
Окупанти у такий спосіб мають намір уникнути ажіотажу серед цивільних, оскільки ті відвідують могили померлих у першу неділю після Великодня й на Трійцю. Нові цвинтарі відкривають за дорученнями окупаційної влади.
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