Про це повідомила “Східна правозахисна група”.

На нововідкритих цвинтарях ховають лише тіла вбитих жителів ОРДЛО. Осіб, котрих примусово мобілізували з окупованої території України, заборонено ховати на загальних кладовищах.

Земельні ділянки для поховання примусово мобілізованих зафіксували в Антрациті, Лутугинському районі, Ровеньках та поблизу Єнакієвого. Російська сторона у такий спосіб намагається приховати від місцевого населення кількість жертв.

Окупанти у такий спосіб мають намір уникнути ажіотажу серед цивільних, оскільки ті відвідують могили померлих у першу неділю після Великодня й на Трійцю. Нові цвинтарі відкривають за дорученнями окупаційної влади.