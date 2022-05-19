У Донецькій та Луганській областях, які частково перебувають під окупацією, загарбники відкривають нові цвинтарі. На них ворожі сили ховають примусово "мобілізованих" цивільних.

Про це повідомила “Східна правозахисна група”.

На нововідкритих цвинтарях ховають лише тіла вбитих жителів ОРДЛО. Осіб, котрих примусово мобілізували з окупованої території України, заборонено ховати на загальних кладовищах.

Земельні ділянки для поховання примусово мобілізованих зафіксували в Антрациті, Лутугинському районі, Ровеньках та поблизу Єнакієвого. Російська сторона у такий спосіб намагається приховати від місцевого населення кількість жертв.

Окупанти у такий спосіб мають намір уникнути ажіотажу серед цивільних, оскільки ті відвідують могили померлих у першу неділю після Великодня й на Трійцю. Нові цвинтарі відкривають за дорученнями окупаційної влади.