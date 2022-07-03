Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік "Л/ДНР" до Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Ціллю політичної діяльності Росії на окупованих територіях є консолідація адміністративного контролю над окупованими територіями. Ймовірно, остаточною метою такої діяльності Кремля та підконтрольних йому “керівників республік” є встановлення умов для потенційної анексії до Російської Федерації або будь-якої іншої майбутньої політичної домовленості на вибір Москви.

Глава “ДНР” Денис Пушилін 2 липня заявив, що замінив чотирьох чиновників держуправління “республіки” на “досвідчених” російських міністрів, щоб запровадити “російську парадигму державного управління”.

Раніше Пушилін оголосив про реорганізацію уряду ДНР у червні. Заходи, вжиті для оптимізації урядових практик і структур так званої ДНР з російською системою, свідчать про те, що офіційні особи, ймовірно, готуються безпосередньо та прямо інтегрувати “ДНР” до Російської Федерації.