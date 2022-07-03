Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
Ціллю політичної діяльності Росії на окупованих територіях є консолідація адміністративного контролю над окупованими територіями. Ймовірно, остаточною метою такої діяльності Кремля та підконтрольних йому “керівників республік” є встановлення умов для потенційної анексії до Російської Федерації або будь-якої іншої майбутньої політичної домовленості на вибір Москви.
Глава “ДНР” Денис Пушилін 2 липня заявив, що замінив чотирьох чиновників держуправління “республіки” на “досвідчених” російських міністрів, щоб запровадити “російську парадигму державного управління”.
Раніше Пушилін оголосив про реорганізацію уряду ДНР у червні. Заходи, вжиті для оптимізації урядових практик і структур так званої ДНР з російською системою, свідчать про те, що офіційні особи, ймовірно, готуються безпосередньо та прямо інтегрувати “ДНР” до Російської Федерації.
- Нагадаємо, російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Розпочалася сто тридцята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Україна чинить опір російським окупантам на землі та у повітрі. Зокрема, авіація Повітряних сил Збройних сил України знищила близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.