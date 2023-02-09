Про це заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.
“Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України”, — сказала Маляр.
За її словами, російські окупаційні “адміністрації” розгорнули ідеологічну кампанію, аби примусити батьків віддавати дітей на навчання до так званих “кадетських корпусів”.
Один з таких “закладів” цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області, подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.
Тако на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній, пише Маляр.
“Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі”, — йдеться в повідомленні. Маляр.
- В Україні триває 351-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували вже понад 135 тисяч російських військових та тисячі одиниць ворожої техніки.