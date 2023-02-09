Окупаційні "адміністрації" на тимчасово захоплених територіях України примушують батьків віддавати дітей в "кадети", аби компенсувати втрати своєї армії.

Про це заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

“Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України”, — сказала Маляр.

За її словами, російські окупаційні “адміністрації” розгорнули ідеологічну кампанію, аби примусити батьків віддавати дітей на навчання до так званих “кадетських корпусів”.

Один з таких “закладів” цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області, подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.

Тако на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній, пише Маляр.

“Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі”, — йдеться в повідомленні. Маляр.