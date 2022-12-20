На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються поширювати пропаганду серед молоді, створюючи так звані "волонтерські рухи" та використовуючи дітей у власних цілях.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

“Окупанти продовжують політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти “розділяють роботу з промивання мізків дорослим та дітям на захоплених територіях”. У спротиві відзначили, що дорослих намагаються “зомбувати” за допомогою контролю медіа та обмеження доступу до інформації, а також застосовуючи репресії та елементу тиску.

Водночас дітей використовують у різноманітних заходах із пропагандистами. Окупанти створюють “молодіжні рухи”, видаючи їх за “волонтерські”, проте в більшості випадків підлітки виступають лише “масовкою”.

Першим таким рухом був “Юг молодой”, який складається зі звезеної на ТОТ молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих. Тепер росіяни створили “Рух перших”, який є “щось подібним до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу”.