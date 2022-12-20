Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
“Окупанти продовжують політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти “розділяють роботу з промивання мізків дорослим та дітям на захоплених територіях”. У спротиві відзначили, що дорослих намагаються “зомбувати” за допомогою контролю медіа та обмеження доступу до інформації, а також застосовуючи репресії та елементу тиску.
Водночас дітей використовують у різноманітних заходах із пропагандистами. Окупанти створюють “молодіжні рухи”, видаючи їх за “волонтерські”, проте в більшості випадків підлітки виступають лише “масовкою”.
Першим таким рухом був “Юг молодой”, який складається зі звезеної на ТОТ молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих. Тепер росіяни створили “Рух перших”, який є “щось подібним до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу”.
“Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон й не губити майбутнє своїх дітей. Повернемось додому після деокупації територій”, – закликали в ЦНС.
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