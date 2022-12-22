Про це повідомляє AP.

Журналісти задокументували 61 випадок по всій Україні, спираючись на списки імен від росіян, отримані українською владою, фотографічні докази злочинів, звіти російських ЗМІ та інтерв’ю з десятками жертв, родинами та друзями, а також українськими посадовцями та активістами.

За словами тих, хто вижив, деяких жертв утримували в місцях ув’язнення, де їх допитували, били та застосовували електричним струмом. Як пише AP, Дехто потрапив до РФ, інші загинули.

У трьох випадках, які зафіксували журналісти, росіяни змушували людей доносити на інших. Крім того, окупанти викрадали членів родин, включно з дітьми, аби чинити тиск. 

“Ці списки є частиною все більшої кількості доказів того, що більшість насильства в Україні було спланованим, а не випадковим. Росія використала жорстокість як стратегію війни, розроблену та реалізовану в командних структурах її військових і розвідувальних служб”, — йдеться в матеріалі.

Згідно з даними розвідки США та британських аналітиків, російська розвідка витратила місяці на складання списків розстрілів перед вторгненням 24 лютого.

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Водночас українські розвідники говорили про те, що влітку 2021 року підрозділ російської спецслужби, який займався плануванням упокорення та окупації України — Дев’ятого управління П’ятої служби ФСБ — різко активізувався.

Агенти класифікували впливових українців як “потенційних колабораціоністів або ненадійних осіб”. 

“Ця політична стратегія цілеспрямованих вбивств керувалася з дуже високого рівня в Кремлі”, — сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.