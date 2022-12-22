На окупованих територіях росіяни заздалегідь планували вбивства, катування та допити впливових місцевих жителів, аби придушити будь-який спротив. Погрозами росіяни намагалися примусити доносити на інших українців на ТОТ та співпрацювати.

Про це повідомляє AP.

Журналісти задокументували 61 випадок по всій Україні, спираючись на списки імен від росіян, отримані українською владою, фотографічні докази злочинів, звіти російських ЗМІ та інтерв’ю з десятками жертв, родинами та друзями, а також українськими посадовцями та активістами.

За словами тих, хто вижив, деяких жертв утримували в місцях ув’язнення, де їх допитували, били та застосовували електричним струмом. Як пише AP, Дехто потрапив до РФ, інші загинули.

У трьох випадках, які зафіксували журналісти, росіяни змушували людей доносити на інших. Крім того, окупанти викрадали членів родин, включно з дітьми, аби чинити тиск.

“Ці списки є частиною все більшої кількості доказів того, що більшість насильства в Україні було спланованим, а не випадковим. Росія використала жорстокість як стратегію війни, розроблену та реалізовану в командних структурах її військових і розвідувальних служб”, — йдеться в матеріалі.

Згідно з даними розвідки США та британських аналітиків, російська розвідка витратила місяці на складання списків розстрілів перед вторгненням 24 лютого.

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Водночас українські розвідники говорили про те, що влітку 2021 року підрозділ російської спецслужби, який займався плануванням упокорення та окупації України — Дев’ятого управління П’ятої служби ФСБ — різко активізувався.

Агенти класифікували впливових українців як “потенційних колабораціоністів або ненадійних осіб”.

“Ця політична стратегія цілеспрямованих вбивств керувалася з дуже високого рівня в Кремлі”, — сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.