Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це "евакуацією". На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка (Херсонська область) – його мешканці відмовилися від так званої евакуації.

Внаслідок цього обстрілу двоє осіб загинули, троє місцевих – отримали поранення.

В окремих тимчасово окупованих Росією населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада поточного року також відбувається “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.