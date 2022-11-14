Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка (Херсонська область) – його мешканці відмовилися від так званої евакуації.
Внаслідок цього обстрілу двоє осіб загинули, троє місцевих – отримали поранення.
В окремих тимчасово окупованих Росією населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.
З 10 листопада поточного року також відбувається “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.
- Розпочалася двісті шістдесят четверта доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На звільненій від окупантів території Херсонської області відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки. Це може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів.
- Російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота. Крадіжки – звичний супутник російської окупації, і тут нічого не було дивного – під час захоплення Київщини росіяни їли домашніх тварин, навіть собак, котів і папуг. Про крадіжки одягу, предметів побуту та домашньої техніки відомо вже на весь світ.