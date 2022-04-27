Згідно з інформацією Головного управління розвідки України, на окупованих територіях масово викрадають переважно чоловіків призовного віку, якими поповнюють "обмінний фонд". Їх утримують у фільтраційних таборах, де допитують і катують.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР).

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні “фільтраційні заходи”. Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Найчастіше – учасники АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Зокрема, у приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують.

У селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Російські військові масово вивозять затриманих українських чоловіків у напрямку окупованого Криму.

Головна мета таких дій, на переконання експертів ГУР – “поповнення обмінного фонду”. Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців, навіть за умови, що вони не брали участі у бойових діях.

Це свідчення чергового воєнного злочину російських військових на території України. “Організаторів чекатиме невідворотне покарання”, – переконані в ГУР.