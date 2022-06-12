Про це повідомив Дмитро Орлов в Telegram.
Провокації готують відносно українських громадян до Дня Росії. За словами мера, інформацію отримали від джерел, що наближені до діяльності спецслужб України.
“Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м. Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами”, — закликав міський голова.
За даними місцевого видання “РИА Мелитополь“, у Бердянську ранок почався з трьох вибухів. Частина міста опинилася знеструмленою, попередньо, через пошкодження однієї з електричних підстанцій. Ймовірно вибухнула підстанція біля ТЦ “Амстор”. Стосовно постраждалих не повідомляли.
- Нагадаємо, розпочалася сто дев’ята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Однією з найгарячіших точок зараз є Сєвєродонецьк (Луганська область), де йдуть бої у місті. Росіяни не полишають спроб захопити місто, але спротив ЗСУ їм цього не дозволяє.
- Українська розвідка оцінює, що російські військові розширюють свої плани вести тривалішу війну – аж до осені, хоча формування і резерви російських військ, ймовірно, залишаються поганими.