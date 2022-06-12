На тимчасово окупованих теренах Запорізької області російські спецслужби готують провокації. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав громадян не відвідувати масові заходи.

Про це повідомив Дмитро Орлов в Telegram.

Провокації готують відносно українських громадян до Дня Росії. За словами мера, інформацію отримали від джерел, що наближені до діяльності спецслужб України.

“Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м. Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами”, — закликав міський голова.

За даними місцевого видання “РИА Мелитополь“, у Бердянську ранок почався з трьох вибухів. Частина міста опинилася знеструмленою, попередньо, через пошкодження однієї з електричних підстанцій. Ймовірно вибухнула підстанція біля ТЦ “Амстор”. Стосовно постраждалих не повідомляли.