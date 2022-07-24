Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.
На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Ще в березні для цього була створена обласна комісія, яка досліджує такі випадки.
Зараз відомо про 415 випадків викрадення. Понад 170 осіб продовжують перебувати у заручниках.
Олександр Старух зауважив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Ще більше людей, яких росіяни та колаборанти викрадають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп.
У Запорізькій області продовжується евакуація мирних мешканців. Попри відсутність коридорів, усіх, хто проживає на потенційно небезпечних територіях, закликають виїжджати углиб України.
- Окупаційна “влада” на захоплених Росією територіях Запорізької області сповільнила роботу Google та заблокувала Facebook, Youtube і Twitter. Причина — нібито просування Україною “фейків” про війну.
- Співробітники кіберполіції викрили мешканця Запоріжжя, який займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених російських телеканалів.
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