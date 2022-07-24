Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про 415 випадків викрадення громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.

На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Ще в березні для цього була створена обласна комісія, яка досліджує такі випадки.

Зараз відомо про 415 випадків викрадення. Понад 170 осіб продовжують перебувати у заручниках.

Олександр Старух зауважив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Ще більше людей, яких росіяни та колаборанти викрадають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп.

У Запорізькій області продовжується евакуація мирних мешканців. Попри відсутність коридорів, усіх, хто проживає на потенційно небезпечних територіях, закликають виїжджати углиб України.