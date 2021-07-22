На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав матч з софтболу

Про це повідомляє CBS News.
Олімпійські ігри в цьому році проходять без глядачів, але один пухнастий фанат все ж намагався проникнути на майданчик для софтболу, де проходив перший спортивний захід Токійський ігор.
Представник поліції Фукусіми підтвердив, що ведмідь був помічений біля стадіону у вівторок ввечері, а потім в середу вранці, всього за кілька годин до початку матчу.
“Охоронець виявив ведмедя в спортивному парку Адзума. Ми також отримали аналогічну інформацію сьогодні вранці”, – сказав він.
“Ми не змогли знайти або зловити ведмедя, і, хоча на стадіоні не буде глядачів, ми напоготові і шукаємо ведмедя по всій ділянці”, – додав він.
Місцеві ЗМІ ідентифікували тварину як азіатського чорного ведмедя, а щоденна газета Sports Hochi повідомила, що весь загін олімпійської гвардії, приписаний до місця проведення заходу, провів ніч в пошуках цієї істоти. Вони навіть включили музику і запускали петарди, щоб злякати ведмедя.
Але матч з софтболу, який відбувся лише за два дні до церемонії відкриття, пройшов без збоїв. Зустріч між Японією і Австралією завершилася рахунком 8:1.
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