На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав матч з софтболу

На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав гру з софтболу між збірними Японії та Австралії.

Про це повідомляє CBS News.

Олімпійські ігри в цьому році проходять без глядачів, але один пухнастий фанат все ж намагався проникнути на майданчик для софтболу, де проходив перший спортивний захід Токійський ігор.

Представник поліції Фукусіми підтвердив, що ведмідь був помічений біля стадіону у вівторок ввечері, а потім в середу вранці, всього за кілька годин до початку матчу.

“Охоронець виявив ведмедя в спортивному парку Адзума. Ми також отримали аналогічну інформацію сьогодні вранці”, – сказав він.

“Ми не змогли знайти або зловити ведмедя, і, хоча на стадіоні не буде глядачів, ми напоготові і шукаємо ведмедя по всій ділянці”, – додав він.

Місцеві ЗМІ ідентифікували тварину як азіатського чорного ведмедя, а щоденна газета Sports Hochi повідомила, що весь загін олімпійської гвардії, приписаний до місця проведення заходу, провів ніч в пошуках цієї істоти. Вони навіть включили музику і запускали петарди, щоб злякати ведмедя.

Але матч з софтболу, який відбувся лише за два дні до церемонії відкриття, пройшов без збоїв. Зустріч між Японією і Австралією завершилася рахунком 8:1.