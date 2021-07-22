ЗеПорушення

52

Всього порушень

28

Днів без порушень
20:00 Олімпіада в Токіо: збірній Німеччини дозволили використовувати пов’язку з кольорами прапора ЛГБТ
19:59 На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав матч з софтболу
19:37 У Нідерландах оштрафували TikTok на 750 тисяч євро за порушення правил
19:24 Visa запустила функцію грошових переказів за номером телефону
19:21 У Швеції ув’язнені взяли в заручники охоронців і зажадали в якості викупу піцу
18:59 Екскохана Кличка знову спілкується з чоловіком, якого ув’язнили за її побиття
18:49 У Перу персонал держлікарні «торгував» ліжками для хворих на COVID-19
18:38 Mercedes-Benz планує повністю перейти на випуск електромобілів до 2030 року
18:30 Голова МЗС Литви про угоду США та Німеччини: Ця помилка буде дорого коштувати
18:25 Юрчишин написав заяву в поліцію через виступ Шуфрича в ефірі телеканалу «Росія-1»
18:15 Мікаелу Коел приєднається до акторського складу сиквелу «Чорної пантери»
18:05 Кортні Кокс отримала «Еммі» за спецепізод «Друзів»
17:42 Зірка «Американського пирога» Міна Суварі розповіла про пережите в дитинстві насильство
17:32 Двейн Джонсон прокоментував ворожнечу з Віном Дізелем під час зйомок «Форсажу»
17:22 У Києві пасажири штовхали тролейбус і в’їхали в позашляховик: відео
17:09 Twitter тестує можливість ставити дизлайки коментарям
17:00 Леслі Грейс зіграє роль Бетгьорл в однойменному фільмі HBO Max
16:45 Порошенко дав поради, як протидіяти «Північному потоку-2»: «Поки ним не пішов газ – нічого не втрачено»
16:37 У пошуках нелегальних працівників: інспекторам потрібно 36 років, щоб перевірити увесь бізнес
16:32 Вперше в історії саудівські жінки-солдати охороняють Мекку під час Хаджу
16:07 В Держпраці розповіли, скільки неофіційних працівників виявили за три тижні інспектування
15:48 Порошенко привіз на Донбас комплект відеорозвідки для військових
15:45 Зірка «Дуже страшного кіно» Анна Феріс таємно вийшла заміж
Ексклюзив
15:22 Суд зобов’язав ДБР розслідувати «держзраду» Зеленського у справі «Вагнергейту»
14:58 YouTube видалив відеоролики президента Бразилії Болсонару через COVID-дезінформацію
14:45 Росія поскаржилася на Україну до ЄСПЛ: через рейс MH17 та події на Майдані
14:42 Гарві Вайнштейн в суді Лос-Анджелеса не визнав себе винним у зґвалтуваннях
14:31 Ізраїль вперше у світі випробує COVID-вакцину у капсулах
13:59 1,5 млн дітей втратили батьків через пандемію COVID-19
13:57 Аргентина першою з країн Латинської Америки запровадила посвідчення особи для небінарних людей
13:33 Фото спортсменів, що стали на коліно, дозволили публікувати в акаунтах Олімпійських ігор
13:24 COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти штаму Delta – дослідження

На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав матч з софтболу

На Олімпіаді в Токіо ведмідь ледь не зірвав гру з софтболу між збірними Японії та Австралії.

Четвер, 22 липня 2021, 19:59

Про це повідомляє CBS News.

Олімпійські ігри в цьому році проходять без глядачів, але один пухнастий фанат все ж намагався проникнути на майданчик для софтболу, де проходив перший спортивний захід Токійський ігор.

Представник поліції Фукусіми підтвердив, що ведмідь був помічений біля стадіону у вівторок ввечері, а потім в середу вранці, всього за кілька годин до початку матчу.

“Охоронець виявив ведмедя в спортивному парку Адзума. Ми також отримали аналогічну інформацію сьогодні вранці”, – сказав він.

“Ми не змогли знайти або зловити ведмедя, і, хоча на стадіоні не буде глядачів, ми напоготові і шукаємо ведмедя по всій ділянці”, – додав він.

Місцеві ЗМІ ідентифікували тварину як азіатського чорного ведмедя, а щоденна газета Sports Hochi повідомила, що весь загін олімпійської гвардії, приписаний до місця проведення заходу, провів ніч в пошуках цієї істоти. Вони навіть включили музику і запускали петарди, щоб злякати ведмедя.

Але матч з софтболу, який відбувся лише за два дні до церемонії відкриття, пройшов без збоїв. Зустріч між Японією і Австралією завершилася рахунком 8:1.

  • У п’ятницю, 23 липня, в Токіо розпочнуться XXXII літні Олімпійські ігри. У цей же день відбудеться церемонія відкриття змагань. #Букви розповідали, де і коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020.
  • На Олімпіаді в Токіо розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців.
  • Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).
Теги: ведмідь, Олімпіада2020, Олімпійські ігри, софтбол

Читати #Букви у Telegram і у Facebook