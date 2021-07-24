Кількість хворих на коронавірус на XXXII Літніх Олімпійських іграх в Токіо досягло 123.

Про це повідомляє Kyodo.

“Ще сімнадцять осіб, пов’язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, отримали позитивний результат на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість з початку цього місяця склало 123”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед хворих – один спортсмен, проте його ім’я не називають.

Відомо, що він не жив в олімпійському селі і не є учасником збірної Японії.

Організатори пообіцяли провести безпечні Олімпійські і Паралімпійські ігри з правилами карантину і тестуванням, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Але позитивні результати продовжують фіксуватися щодня на тлі занепокоєння з приводу того, чи правильно вживаються заходи протидії COVID-19.

Деякі спортсмени, які марширували на церемонії відкриття на Національному стадіоні у п’ятницю, не носили масок в порушення правил Олімпіади.

Крістоф Дубі, виконавчий директор Ігор Міжнародного олімпійського комітету, наголосив, що організатори будуть шукати кричущих порушників правил.

Як відомо, в суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликало серйозні побоювання напередодні Ігор. Це був один із іноземних спортсменів.

Через випадки COVID-19 голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто не виключав скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

А генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що на Олімпіаді в Токіо неможливо домогтися нульового ризику зараження коронавірусом.

Експерти в галузі охорони здоров’я в Японії попереджали, що Олімпіада може перетворитися на захід “суперрозповсюдження” коронавірусу.