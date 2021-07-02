Про це повідомляє видання The Guardian.

У Міжнародній федерації плавання (Fédération Internationale De Natation) вважають, що нова “форма та конфігурація” шапочок для плавання — не годяться. Такі шапочки розробляє компанія Soul Cap. Але в федерації вважають, що вони “не відповідають природній формі голови”.

Такі шапочки максимально зручні для темношкірих плавців, у яких природні афрокучері.

Шапочки для плавання, розроблені Speedo 50, які зазвичай використовують при заняттях цим видом спорту, створені у такий спосіб, аби волосся представників європеоїдної раси не потрапляло на обличчя під час плавання. Але для волосся людей з темною шкірою вони не надто підходять, оскільки об’єму замало для їх специфічного волосся. Плавці з темною шкірою розповіли, що шапочки Speedo не можуть утримувати їх волосся.

Представники оргкомітету Олімпіади сказали, що у світі лише  2% звичайних плавців — темношкірі.

Але представники Soul Cap відповіли, що не вважають рішення олімпійського комітету невдачею.