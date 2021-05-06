Про це повідомляє телеканал CNN.
Правила відбору на Олімпіаду змінили адже через пандемію COVID-19 довелося скасувати багато змагань.
Габбард було фактично гарантовано місце в жіночій суперважкій ваговій категорії.
43-річна новозеландка Габбард ще не увійшла до складу національної жіночої збірної з важкої атлетики.
У 2013 році Габбард зробив собі операцію зі зміни статі, до цього Гевін, так звали спортсмена, брав участь у змаганнях з важкої атлетики серед чоловіків.
З 2015 року Габбард має право брати участь у Олімпійських іграх. Тоді Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) випустив нові правила, які дозволяють будь-якому трансгендерному спортсмену змагатися в жіночій команді за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномоль на літр протягом як мінімум 12 місяців до першого змагання.
Габбард завоювала срібло чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські ігри. Медалі були завойовані за всіма правилами, так як спортсменка виконала вимоги МОК щодо генної терапії.
Варто зазначити, що важка атлетика була в центрі дебатів з приводу справедливості участі в них трансгендерних спортсменів.
- Уряд Японії розглядає можливість продовження надзвичайного стану через стрімке поширення COVID-19 у Токіо та інших містах. Тому проведення Олімпійських ігор ставлять під сумнів.