Про це Микола Щуріков написав на своїй сторінці в Facebook.

“Реформатор” Саккашвілі знову вліз туди, де ні в чому не розбирається. Він заявив, що введення квот на імпорт мінеральних добрив для України – це “шкідництво”. Начебто українські виробники лобіюють чиїсь інтереси. Пояснюю зрозумілою мовою для Саакашвілі й інших “реформаторів”, які так вважають, де вони помиляються”, – написав Щуріков.

За його словами, частка імпорту в Україні за деякими видами добрив вже перевищила 70%. Також Щуріков заявив про вражаючий приріст імпорту протягом останніх 5 років, зокрема: по харчовій соді – 271%, по аміаку безводному – 414%, по гідроксиду калію – 516%, по сульфату алюмінію – 152%, по сірчаній кислоті – 140%.

Заступник директора ОПЗ зазначив, що низка українських компаній імпортує російські добрива в Україну через інші країни. Це робиться для того, аби уникнути сплати митних платежів. Через це українські виробники, зокрема, були вимушені стримувати ціни нижче собівартості – аби не зупиняти виробництво.

“Хімічна галузь перетворюється на сировинну – стрімко звужується експорт поставок продукції по всіх основних товарних сегментах. У 2019 році експорт скоротився від 2 до 8% по всіх товарних сегментах. Цьогорічні прогнози – ще гірші. Треба пояснювати, як це відіб’ється на роботі підприємств?”, – додав він.

Щуріков вважає, що нашій державі варто підтримати власний потужний хімпром, як це роблять, приміром Туреччина, Білорусь, та й азіатські країни (крім Росії з їхнім дешевим газом), які суттєво нарощують виробництво міндобрив за допомогою державних програм.

“І наостанок. У хімічній галузі функціонує більше 6,4 тисяч підприємств (з яких лише 12 – великих). На них працює більше 113 тисяч українців.Середня зарплата по галузі минулого року склала 11,1 тис. грн – це вище середньої зарплати в Україні у 2020 році. То чиї інтереси тут лобіюються?”, – наголосив він.

Раніше Саакашвілі під час онлайн-зустрічі з бізнесом виступив проти введення квот на імпорт міндобрив. Він заявив, що ініціатива з введенням квот на міндобрива – “класичний випадок лобіювання інтересів монополістично-олігархічного бізнесу”.