Про це він написав у своєму Facebook.

“Ми закупили партію захисник масок – 30 тисяч штук. Трошки за завищеною ціною, рази у два, та не враховуючи те що на заводі налагоджено власне виробництво і співробітники швейного відділення цеху обслуговування та озеленення території також шиють марлеві маски для потреб заводу. Але не будемо прискіпливими і просто отримаємо розуміння морального рівня нового керівництва заводу”, – написав він.

Щуріков відзначив, що власними силами на заводі виготовлено близько 4 тисяч виробів індивідуального захисту, також придбано близько 2 тисяч літрів для дезінфекції рук та понад 2 тисячі літрів концентрату. “З останнього ми зробимо 40 тисяч літрів дезінфекційного розчину для обробки усіх поверхонь. Зокрема – для обробки службового транспорту та доріг на території підприємства”, – додав він.

Заступник директора ОПЗ повідомив, що завод закупив 3 тисячі пар одноразових рукавичок, 400 захисних окулярів та 215 одноразових костюмів для проведення дезінфекції.

“Замовлено партію інфрачервоних безконтактних термометрів. Тепер на прохідній заводу буде нове правило: всім вимірюватимуть температуру. Готуємося й до найгіршого. Підписали угоду на закупівлю трьох кисневих концентраторів. Щиро сподіваюся, вони не знадобляться…”, – зазначив Щуріков.

Крім того, в ОПЗ заявили, що забезпечать продуктовими наборами самотніх пенсіонерів з Южного.

“Нам важливо зберегти людям роботу. Але у цього процесу є кілька складових. Так, 31 березня на ОПЗ був підписаний наказ, згідно з яким на період дії карантину працівники за бажанням можуть взяти відпустку без збереження заробітної плати, проте з виплатою допомоги у розмірі 50% посадового окладу у розрахунку на місяць. На окремих об’єктах ОПЗ була призупинена діяльність, тому таким працівникам ми рекомендуємо взяти щорічну тарифну відпустку. Попри карантин, Одеський припортовий зупинятися не планує. В умовах економічної кризи важливо зберегти колектив та зберігти можливість працювати, утримувати свої родини”, – сказав він.