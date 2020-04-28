Про це повідомив в Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

Щуріков опублікував свій лист до голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, в якому виклав своє бачення ситуації, яка складалася з заводом протягом останнього року (після обрання Володимира Зеленського президентом).

Зокрема, він нагадав главі ФДМУ, що в лютому наглядова рада ОПЗ прийняла рішення звільнити Сергія Назаренка з посади в.о. голови правління та директора заводу і призначити замість нього Миколу Синицю, який володіє фірмою, яку підозрюють в махінаціях.

Також Щуріков зазначив, що в лютому-березні був проведений конкурс на поставку давальницької сировини для заводу. Правління заводу розробило протокол, покликаний допомогти провести конкурс найбільш ефективно, однак протокол так і не був прийнятий.

Напередодні завершення конкурсу в наглядовій раді ОПЗ відбулися зміни в наглядовій раді. За 5 днів після оголошення його результатів оновлена наглядова рада прийняла рішення про скасування конкурсу та продовження договору щодо постачання сировини з колишнім постачальником — компанією “АгроГазТрейдінг”.

Крім того, як повідомив Щуріков, в.о. голови правління заводу Синиця працює над організацією корупційної схеми із закупівлі газу.

“Крім того, як мені стало відомо, на сьогоднішній час, в.о. голови правління Синиця М.І. намагається реалізувати непрозорі “схеми роботи” на АТ “ОПЗ” та ввести незрозумілі індикатори ціноутворення, які повернуть на завод корупційні складові, пов’язані із закупівлею природного газу чи продажем готової продукції”, — повідомив він.

За словами Щурікова, в процесі проведення конкурсу, за підсумками якого завод мав отримати нового постачальника сировини та близько 1 млн доларів прибутку, “риторика ФДМУ різко змінилася”. Від “чітких управлінських дій, спрямованих на користь “ОПЗ ” Фонд перейшов до “абсолютно протилежних дій”, вважає Щуріков.

Щуріков висловив стурбованість як невдалими кроками нового голови правління заводу, так і відсутністю реакції на його дії з боку Фонду.

“Вказане викликає в мене не лише здивування непрофесійними та невиваженими управлінськими кроками нинішнього керівника Правління АТ “ОПЗ”, а й занепокоєння з приводу відсутності чіткої стратегії розвитку заводу та позиції з боку органу управління – Фонду держмайна України”, — наголосив він.

Щуріков закликав голову ФДМУ не “проводити експерименти над заводом в рамках стрімкого падіння виробництва і світової фінансової кризи”, а також провести аналіз ефективності роботи нового голови правління заводу.

“Закликаю Вас, як професійного фахівця, утриматись від необдуманих кроків відносно Одеського припортового заводу та прошу відповідно до п.3 ч.1 ст.5 Закону України “Про Фонд державного майна України” провести аналіз ефективності управління корпоративними правами держави у АТ “ОПЗ”, що перебувають у сфері управління ФДМУ та повідомити мене про результати письмово”, — підсумував він.

Для запобігання непорозуміння із боку керівництва ФДМУ та шановної громадськості з цього дня буду моє листування,… Gepostet von Николай Щуриков am Montag, 27. April 2020

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що наглядова рада прийняла рішення про припинення повноважень членів правління ОПЗ, в зв’язку з чим ті мають намір звернутися до суду.

30 січня стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором “Одеського припортового заводу” (ОПЗ).