Організація Олімпіади-2020 в Токіо обійшлася в 15,4 млрд доларів.

Про це повідомив генеральний секретар оргкомітету “Токіо-2020” Тосіро Муто.

За його словами, близько 900 млн доларів із загальної суми організатори витратили на створення безпечного середовища через пандемію коронавірусу.

“Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії та уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів”, – заявив Муто.

Зазначимо, що на організацію літньої Олімпіади в Пекіні (2008 рік) витратили приблизно 40 млрд доларів, а Ігри в Лондоні (2012 рік) оцінили в 17 млрд доларів.

Після річної перерви в Токіо все ж відбудуться літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу продемонструють свої вміння у боротьбі за авторитетні трофеї. Але цьогоріч змагання відбуватимуться за новими правилами.

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