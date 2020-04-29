Організатори престижної кінопремії "Оскар" оголосили, що в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 вперше допустять до відбору фільми, які не виходили в прокат і демонструвалися лише онлайн.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба американської Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Так, згідно з правилами Академії, номінуватися на “Оскар” можуть лише фільми, які перебували в прокаті в кінотеатрах Лос-Анджелеса не менше 7 днів поспіль. Покази повинні відбуватися не менше трьох разів на день. Але через пандемію коронавірусу всі кінотеатри Лос-Анджелеса були закриті з 16 березня.

У зв’язку з цим прийнято рішення зробити виняток для наступної 93-ї церемонії вручення “Оскара”. В Академії дозволили номінувати фільми, які планувалися до прокату, але в підсумку вийшли тільки на стрімінгових сервісах і сервісах відео за запитом (video on demand).

“До подальшого повідомлення і тільки для 93-ї церемонії, фільми, які раніше планувалися до прокату в кінотеатрах, але стали доступні на комерційних стрімінгових ресурсах або VOD-сервісі (відео за запитом), можуть претендувати на участь у номінації “Краща картина”, основних і спеціальних категоріях”, – йдеться у повідомленні.

Фільми, що не демонструвалися в кінотеатрах, для участі у відборі повинні бути доступні на спеціальному захищеному сайті кіноакадемії протягом 60 днів з моменту виходу. Стрічки повинні відповідати всім іншим критеріям, необхідним для висунення на “Оскар”.

Нове правило перестане діяти, коли кінотеатри знову відкриють.

“Академія твердо вірить, що немає кращого способу відчути магію кіно, ніж побачити його в кінотеатрі. Наша прихильність цьому незмінна і непохитна. Проте, трагічна пандемія COVID-19 вимагає цього тимчасового винятку з наших правил відбору нагород”, – йдеться в заяві президента кіноакамедіі Девіда Рубіна.

93-а церемонія вручення кінопремії “Оскар” повинна відбутися 28 лютого 2021 року.