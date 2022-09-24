Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Військові зауважили, що у звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку.

На основних дорогах виставляються блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.

“Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України”, — зазначили в Генштабі.

Водночас ворог і далі завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.