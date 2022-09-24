Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Військові зауважили, що у звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку.
На основних дорогах виставляються блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.
“Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України”, — зазначили в Генштабі.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не буде надавати притулок громадянам РФ, які хочуть уникнути мобілізації.
- Уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які планують виїхати з країни для того, щоб уникнути “часткової” мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін.