Про це повідомляє британське видання The Independent.

“В Індонезії почалось виверження вулкану Мерапі, який викинув стовп попелу на 3,7 милі (4,8 км – Ред.) в небо і спровокував закриття аеропорту в сусідньому місті Соло на густонаселеному острові Ява“, – сказано в повідомленні.

Місцевим жителям не рекомендують наближатися до вулкану ближче, ніж на 3 кілометри.

Повідомляється, що хмара попелу при виверженні рухається на північ. При цьому для літаків було опубліковано червоне попередження.

<noscript><iframe src="//cdn.jwplayer.com/players/GAxMArbB-XLzx33eA.html" width="480" height="270" frameborder="0" scrolling="auto"></noscript>

Відзначається, що Мерапі є найбільшим вулканом в Індонезії, який вивергається приблизно кожні 7 років. Під час попереднього виверження в 2010 році загинули 300 людей, а близько 280 тисячам чоловік довелося покинути свої будинки.