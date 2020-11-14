Археологічна експедиція Національного заповідника “Хортиця” знайшла на території острова унікальне поховання скіфського воїна. За попередніми даними, вік воїна понад 2500 років.

Про це повідомили у Національному заповіднику “Хортиця”.

Тіло скіфа знайшли у земляній катакомбі, глибина якої близько 3 метрів. Пращури ретельно намагалися захистити поховання від грабіжників та заклали вхід до катакомби важкими гранітними валунами.

Воїн мав ріст 1,8 м. За давніми мірками, цей скіф вважався гігантом. У його гробниці також виявили залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

Археологи зазначили, що над цим похованням облаштували кромлех – коло із гранітних каменів. Ця конструкція у культурах давніх народів була символом сонця.

Понад два десятиліття тому на Хортиці вже знаходили поховання скіфів. У могилах виявляли античний посуд, предмети побуту та бронзове дзеркало скіфських модниць.

Скіфські поховання на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим об’єктом для цього народу. Тут знаходилося городище із переправою та місце торгівлі з греками.