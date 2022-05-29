Про це повідомив OSINT-блогер Tім Ерхарт в Twitter

Супутникові знімки зроблені компаніями Planet.com і Maxar Technologies. На них видно, що на острові була велика російська баржа з краном і десантним судном. На острові знаходиться близько 14 додаткових транспортних засобів.

Останніми тижнями баржа здійснила багато поїздок на острів. Речник ОП “Південь” Владислав Назаров розповідав, що окупанти намагаються організувати роботи біля острова Зміїний для підняття з дна десантного катера “Раптор”. Його мають доставити на ремонт в окупований Крим.

В Одеській області ніч на 29 травня минула без обстрілів. Ситуація з Придністров’ям без змін та повністю контрольована ЗСУ.