Про це повідомив OSINT-блогер Tім Ерхарт в Twitter

Супутникові знімки зроблені компаніями Planet.com і Maxar Technologies. На них видно, що на острові була велика російська баржа з краном і десантним судном. На острові знаходиться близько 14 додаткових транспортних засобів.

Фото: ArtisanalAPT

Останніми тижнями баржа здійснила багато поїздок на острів. Речник ОП “Південь” Владислав Назаров розповідав, що окупанти намагаються організувати роботи біля острова Зміїний для підняття з дна десантного катера “Раптор”. Його мають доставити на ремонт в окупований Крим.

В Одеській області ніч на 29 травня минула без обстрілів. Ситуація з Придністров’ям без змін та повністю контрольована ЗСУ.

Фото: ArtisanalAPT

Фото: ArtisanalAPT

Фото: ArtisanalAPT

Фото: ArtisanalAPT

Фото: ArtisanalAPT