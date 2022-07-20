Україна проводить роботи з дослідження острова Зміїний. Захисники розміновують територію та обстежують її для виявлення техніки ворога.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у Telegram-каналі.

Інженерні роботи з розмінування вже виконано. На острові встановлено український прапор замість російського “триколору”.

Українські захисники виявили та вилучили зразки озброєння та техніки противника. Серед них знайдено системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети та стрілецьке озброєння. Крім того, окупанти залишили на Зміїному журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ та електронні носії інформації.

“Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який кілька місяців прожив в окупації”, – додали у розвідці.

Зазначимо, що ЗСУ звільнили острів від окупантів 30 червня. Вдалі військові операції українських захисників дозволили вибити окупантів з позицій. Водночас росіяни заявили, що нібито “проявили жест доброї волі”. Після відступу вони продовжували завдавати авіаційних ударів, зокрема фосфорними бомбами.

Збройні сили України остаточно встановили прапор України 7 липня, підійшовши до острова на підводних носіях. 14 липня окупанти атакували Зміїний кількома російськими винищувачами Су-27, проте бомби впали в море, поблизу острову.