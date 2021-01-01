На озброєння в ЗСУ надійшли нові снайперські гвинтівки

Збройні сили України взяли на озброєння нові снайперські гвинтівки. Йдеться про дві нові моделі T-REX 14,5 та ALLIGATOR 14,5.

Про це повідомила компанія-розробник Snipex.

Зазначається, що гвинтівки T-REX 14,5 та ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування та іспити.

“За результатами державних випробувань гвинтівки Snipex калібру 14,5х114 прийняті на озброєння Збройних Сил України!”, – йдеться у повідомленні.

ALLIGATOR 14,5 – це багатозарядна далекобійна великокаліберна гвинтівка, оснащена магазинним живленням та ефективною дальністю стрільби 2000 м.

SNIPEX T-Rex – однозарядна далекобійна великокаліберна гвинтівка калібру 14,5X114 з ефективною дальністю стрільби 2000 м.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України уклало контракт із Державним Київським конструкторським бюро “Луч” про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ “Нептун”.