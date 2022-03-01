Відповідне відео Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зі сльозами на очах Лобода розповіла, що вона українська співачка, яка останні роки живе у Росії, проте продовжує працювати у цілому світі.

За її словами, вона “не може себе зібрати та не знає, що робити”. Лобода визнає, що в Україні розпочалась війна, де убивають людей і вони змушені ховатись у підвалах разом з маленькими дітьми.

Також вона додала, що частина її сім’ї проживає Києві – це тато, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі і всім їм доводиться ховатись від ракетних обстрілів, адже вивезти їх з міста наразі неможливо та небезпечно.

У своєму зверненні Лобода зазначила, що ми всі “маленькі люди”, які нічого не можуть, проте є ті “вершителі доль”, яким під силу звершити війну. Вона звернулась до цих людей з закликом “зупинити цей жах” та “глобальну катастрофу” для всього світу, адже незрозуміло, до чого ми прийдемо.

“Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось”, – додала Світлана Лобода.

Варто зазначати, що жодного разу під час своєї промови Лобода не назвала винуватця війни в Україні – президента РФ Володимира Путіна. Також промовчала про те, чиї ж ракети обстрілюють Україну.