Співачка Світлана Лобода на п'ятий день військового вторгнення РФ в Україну записала відеозвернення до тих, хто "може зупинити цей страх". Під час свого звернення співачка не стримала емоцій та розплакалась, проте ні разу не назвала того, хто атакує Україну.

Відповідне відео Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зі сльозами на очах Лобода розповіла, що вона українська співачка, яка останні роки живе у Росії, проте продовжує працювати у цілому світі.

За її словами, вона “не може себе зібрати та не знає, що робити”. Лобода визнає, що в Україні розпочалась війна, де убивають людей і вони змушені ховатись у підвалах разом з маленькими дітьми.

Також вона додала, що частина її сім’ї проживає Києві – це тато, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі і всім їм доводиться ховатись від ракетних обстрілів, адже вивезти їх з міста наразі неможливо та небезпечно.

У своєму зверненні Лобода зазначила, що ми всі “маленькі люди”, які нічого не можуть, проте є ті “вершителі доль”, яким під силу звершити війну. Вона звернулась до цих людей з закликом “зупинити цей жах” та “глобальну катастрофу” для всього світу, адже незрозуміло, до чого ми прийдемо.

“Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось”, – додала Світлана Лобода.

Варто зазначати, що жодного разу під час своєї промови Лобода не назвала винуватця війни в Україні – президента РФ Володимира Путіна. Також промовчала про те, чиї ж ракети обстрілюють Україну.