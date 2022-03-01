Відповідне відео Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зі сльозами на очах Лобода розповіла, що вона українська співачка, яка останні роки живе у Росії, проте продовжує працювати у цілому світі.
За її словами, вона “не може себе зібрати та не знає, що робити”. Лобода визнає, що в Україні розпочалась війна, де убивають людей і вони змушені ховатись у підвалах разом з маленькими дітьми.
Також вона додала, що частина її сім’ї проживає Києві – це тато, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі і всім їм доводиться ховатись від ракетних обстрілів, адже вивезти їх з міста наразі неможливо та небезпечно.
У своєму зверненні Лобода зазначила, що ми всі “маленькі люди”, які нічого не можуть, проте є ті “вершителі доль”, яким під силу звершити війну. Вона звернулась до цих людей з закликом “зупинити цей жах” та “глобальну катастрофу” для всього світу, адже незрозуміло, до чого ми прийдемо.
“Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось”, – додала Світлана Лобода.
Варто зазначати, що жодного разу під час своєї промови Лобода не назвала винуватця війни в Україні – президента РФ Володимира Путіна. Також промовчала про те, чиї ж ракети обстрілюють Україну.
- Нагадаємо, американська зірка Кім Кардаш’ян у соцмережі підтримала Україну у боротьбі з російською агресією і захопилася вчинками українського президента Володимира Зеленського.
- Також американська співачка Мадонна підтримала Україну та президента Володимира Зеленського. Вона закликала світ підтримати нашу державу. А президента РФ Володимира Путіна вона порівняла з іще одним кривавим диктатором – Адольфом Гітлером.